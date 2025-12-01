Хокейната зала за олимпийските игри още не е завършена

През следващия месец ще бъдат направени тестове на хокейния стадион, на който ще се играят мачовете от олимпийския турнир на игрите в Милано и Кортина д'Ампецо, обяви агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Пързалката все още не е готова, а организаторите се опитват да я завършат, тъй като Игрите наближават през втория месец на 2026-а година.

Липсващият напредък по изграждането на залата в Сантаджулия се превърна в основна грижа в навечерието на олимпиадата, която ще се проведе от 6 до 22 февруари. Сега тестовете в Милано са планирани за 9-11 януари, за да се даде възможност за завършване на строителните работи и цялостното оборудване на новата зала, съобщиха в понеделник местните организатори.

Самият лед ще трябва да бъде тестван, както и да се гарантира, че съоръженията за зрителите – трибуни, подходи, тоалетни, сервизни помещения, барове за храна и напитки, функционират правилно. Организаторите трябва да се подготвят на най-високо ниво, тъй като хокеят вероятно отново ще бъде най-гледания спорт, още повече е планирано да играят и състезатели от професионалната Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Андреа Варние, главен изпълнителен директор на местния организационен комитет, заяви в края на октомври, че съоръжението ще бъде готово, „защото няма алтернатива". Разположена в югоизточната част на Милано, арената ще има около 15 000 места. Тя е едно от двете съоръжения за хокей на лед и е планирано да бъде домакин на мача за златните медали.

След игрите тя ще бъде превърната в център за спортни събития и развлечения на гражданите.