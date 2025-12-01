Любослав Пенев започва имунотерапия срещу рака (Обзор)

За втори път в рамките на няколко дни българският футбол се обедини след новината за здравословното състояние на Любослав Пенев. Миналата седмица всички бяха разтърсени от инсулта на Борислав Михайлов, капитан на 4-ите в света и дългогодишен президент на БФС.

Любо, който е легенда на националния отбор и бивш негов селекционер, е в онкологична клиника в Германия, където се бори за втори път в живота си с рак. Този път са засегнати черен дроб и бъбрек.

Заболяването е в напреднала фаза и лекарите ще се опитат с имунотерапия. При нея се извличат клетки, които след това се “въоръжават” и връщат обратно в тялото, за да се борят със заразените.

Лечението обаче е доста скъпо и заради това съпругата на Любо откри дарителска сметка за набиране на средства за процедурите.

Сметката е:

BG52BUIN95611000776024

Кристина

Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за

лечение на Любослав

Младенов Пенев.

По принцип имунотерапията се продължава до края на живота, но пък напоследък има доста добри резултати.

Първият сблъсък на Любо с коварното заболяване бе точно преди световното в САЩ, на което ни класира с гениалния пас към Емил Костадинов на “Парк де Пренс” за второто попадение на крилото във вратата на Бернар Лама. Тогава успя да се пребори и продължи фантастичната си кариера в Испания, която прекрати, за да стане президент на ЦСКА. Реално той е уникат за световния футбол, след като при “червените” е изпълнявал всички възможни длъжности - от юноша на клуба през втория и първия отбор, президент, старши треньор.

След световното Любо получи един от медалите, които спечелиха националите ни, а Христо Стоичков му занесе копие от златната обувка на голмайстор на шампионата.

59-годишният Любо е от изключително футболно семейство. Той е син на една от звездите на “Локо” (Сф) Младен Пенев и племенник на великия Димитър Пенев, извел България до четвъртото място в света като треньор и изиграл над 90 мача за България. Има двама синове - Любослав-младши и Никълас, който е кръстен на актьора Кейдж.

Никълас също е футболист, като записа мачове в елитната ни група за “Хебър” и така фамилията стана една от малкото, които са с три поколения представители в Първа лига. По ирония на съдбата една от другите е на Борислав Михайлов, след като баща му Бисер и синът му Николай също пазиха за “Левски”, като и тримата записаха мачове и за националния отбор.

Положението на Любо е усложнено заради факта, че той е пренебрегнал сигналите за заболяването си и не е взел спешни мерки. Това е довело до сериозна загуба на тегло и цялостно отслабване на организма.

Кристина е с него в Германия, като поддържа постоянно връзка и с бившия капитан на националния отбор Стилиян Петров, който се пребори с рак на кръвта и от години е в ремисия. Той е изявил желание да го посети в клиниката, когато лекарите разрешат.

Преди 2 години точно на бенефиса си Стилиян обяви, че друга легенда - Петър Хубчев се бори с коварното заболяване. Лекарите обаче успяха да овладеят нарастването на тумора на бившия защитник и в момента състоянието му не е опасно за живота за разлика от това на Боби Михайлов и Любослав Пенев.

Цялата футболна общественост изригна като един, след като се разпространи новината за Любослав Пенев. Без значение на цвят, пол и религия. Всички обявиха пълната си подкрепа за легендата, както го направиха и за Борислав Михайлов и преди това за Хубчев.

Христо Стоичков направи изключително трогателно съобщение в социалните мрежи и ги прегърна и тримата. В последните месеци той бе в изключително обтегнати отношения с Пенев, след като нападателят пропусна грандиозния двубой за 50-ата годишнина на Камата, който се превърна и в мач за почит към Трифон Иванов. За сметка на това успя да оправи тези с Михайлов.

Новината за Любо Пенев веднага обиколи и медиите в Испания, където за “Валенсия” и “Атлетико” (Мадрид) е със статут на легенда. На “Местая” няма човек, който да не помни централния нападател, който след това направи златен дубъл в столицата. Той изигра няколко сезона и в “Компостела” и “Селта” (Виго).

