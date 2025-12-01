В Италия: Димана Иванова е талант, който трябва да бъде държан под око

Разпределителката на волейболния "Левски" Димана Иванова, която днес навърши 18 г., даде интервю за авторитетното италианско издание volleynews.it. Предлагаме ви разговора с нея на Алесандро Гарота, който е озаглавен: "Димана Иванова - българският талант, който трябва да бъде държан под око".

Дръжте под око тази състезателка. Това не е израз, който се използва случайно. Изрича го онзи, който наистина е впечатлен от някого и има нужда да каже на всички коя е тази млада надежда, предопределена да остави своя отпечатък. Защото Димана Иванова е точно такава - рядък талант, от тези, които в бъдеще ще бъде невъзможно да не бъдат споменати, когато се говори за голям волейбол.

Потенциалът на тази българска разпределителка вече е очевиден. Израснала в ЦСКА, това лято тя избра "Левски София", който реши да заложи на нея, за да я подкрепи по пътя към пълното ѝ налагане в големия волейбол.

През последните 2 години Димана спечели европейското първенство до 18 години и световното първенство до 19 години (и на двете бе определена за MVP), утвърждавайки се като една от най-обещаващите млади състезателки в международен план.

Нека заедно открием коя е всъщност Иванова в това ексклузивно интервю.

- Димана, да започнем от началото. Би ли ни разказала как се роди страстта ти към волейбола? Как би описала първите си спомени, свързани с този спорт?

- Бих казала, че страстта ми към волейбола се роди благодарение на влиянието на моето семейство - на майка ми, която в миналото е била състезателка, и на по-голямата ми сестра, която е действаща състезателка. Те са тези, които ми предадоха любовта към този спорт. Първите ми спомени са много позитивни - забавни моменти, изживени с голям ентусиазъм. Още от самото начало волейболът ме очарова и привлече.

- Как премина кариерата ти от началото до днес? Сменила ли си много отбори по пътя си?

- Кариерата ми, от дебюта до днес, все още не е много дълга, но мога да кажа, че през тези 8 години съм наистина доволна от постигнатите успехи. Що се отнася до двете клубни промени, не мисля, че представляват нещо негативно - това са избори, които направих съзнателно, и съм убедена, че бяха правилните решения.

- "Левски София" е известен с това, че цени младите таланти и предлага професионална среда с висококачествена база и треньори. Как разбра, че този клуб ще бъде идеалният избор за сезон 2025/2026?

- Точно така. Мотивираха ме именно тези фактори - изключително професионалната среда и възможността да работя и да се развивам допълнително. Заедно със семейството ми преценихме внимателно възможностите и решихме, че "Левски" е най-добрият избор.

- Какви са целите ви за този сезон?

- Нашата цел е отново да стигнем до финал в българското първенство, но с различен резултат от миналата година. Що се отнася до Challenge Cup, искахме да стигнем възможно най-далеч, но за съжаление не успяхме.

- Световното първенство през 2025 г. сигурно е било важно преживяване за теб. Как го изживя и как се почувства, когато разбра, че си повикана в женския национален отбор на България?

- Световното първенство беше незабравим момент в живота ми. Почувствах се спокойна и уверена в себе си, въпреки че изобщо не очаквах да получа повиквателна за женския национален отбор.

- Поглеждайки назад към победите на европейското първенство до 18 г. и световното първенство до 19 г. и към факта, че беше обявена за MVP и на двата турнира, как изживя тези моменти и какви емоции те съпътстваха?

- Сега, като се замисля, осъзнавам, че целият упорит труд, който положих, беше наистина ценен, и изпитвам голяма радост, че всички ние, момичетата, дадохме всичко от себе си, за да стъпим на най-високото стъпало на подиума и в двата турнира.

Що се отнася до наградите, все още се вълнувам и ми се струва почти невероятно да ги виждам на рафта вкъщи и да знам, че са мои.

- България преживява нов прилив на волейболни таланти като Симеон (разпределител като теб) и Александър Николов в мъжкия отбор.

Чувстваш ли се част от това поколение млади феномени? Мислиш ли, че твоят път може да поеме в сходна посока?

- Мисля, че част от това поколение съм не само аз, но и всички момичета, които участваха на европейското до 18 г. миналата година и на световното до 19 г. тази.

Доказахме таланта си и съм убедена, че представляваме едно много обещаващо поколение. Не мога да кажа с точност как ще протече кариерата ми, но целите ми определено вървят в тази посока.

- Как би описала стила си като разпределителка? Има ли играч, на когото се възхищаваш или с когото се чувстваш близка по стил?

- Честно казано, не мисля, че имам определен стил. Няма състезателка, от която да се вдъхновявам или на която да искам да приличам, но много харесвам играта на Лучано де Чеко.

- Къде се виждаш след няколко години? Какви цели си си поставила?

- Разбира се, целите ми са много амбициозни. Искам да стигна до най-високо ниво на игра, но за да ги постигна, знам, че трябва да се ангажирам с голяма отдаденост и да работя усърдно.

- За финал, разкажи ни малко за себе си извън игрището – за характера ти, за семейството ти и за интересите ти извън волейбола?

- Както на игрището, така и извън него, се смятам за спокойна, любезна и решителна, а и съм перфекционист. Интересите ми извън волейбола не са много, но обожавам да гледам филми и да си позволявам моменти за релакс.

Семейството ми е жизнерадостно и забавно. И въпреки че понякога е взискателно, винаги ме подкрепя. Те са прекрасни хора, които обичам много.