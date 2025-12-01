Не само Шаби Алонсо бил проблемът в "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В "Реал" смятат, че причините за проблемите на гранда включват не само в работата на треньора Шаби Алонсо, за който се смята, че не мели много със звездите, пишат в Испания.

Мадридчани направиха вчера само 1:1 при гостуването си на "Жирона" и отстъпиха на "Барселона" върха в класиране.

Източниците в клуба и треньорския щаб признават, че промяната на ситуацията ще бъде трудна.

Освен че посланията на треньора не стигали до играчите имало несъвместимост между асовете Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам, гласят информациите.