Джейми Варди още го може

На 38 години Джейми Варди показа, че все още е един от натуралните голмайстори.

Бившият английски национал се разписа 2 пъти за победата на "Кремонезе" с 3:1 във визитата на "Болоня" в среща от 13-тия кръг на италианската серия "А". Домакините имаха шанс да излязат на трето място в класирането, но легендата на "Лестър" и съотборниците му ги спряха

Мартин Пайеро откри резултата за "Кремонезе" в 31-ата мин, а в 34-тата Варди вкара второ попадение за гостите. До почивката "Болоня" върна един гол чрез Рикардо Орсолини (45+3-дузпа).

Варди обаче вкара отново в 50-ата мин.

С успеха "Кремонезе" се изкачи на 11-а позиция с 17 т.

"Болоня" е на 6-о място с 24 т.