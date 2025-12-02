ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България стигна 1/4-финал на световното по бадминтон до 17 г. в Испания

Снимка: БФБадминтон

България постигна четвърта победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания).

Националите, който в предишните два дни се наложиха над Швеция, Шотландия и Хърватия, спечелиха с 5:0 срещу Унгария.

Победите постигнаха Георги Рупцов и Елена Попиванова на смесени двойки, на единично Теодор МИтев и Лили Радева и на двойки Теодор Митев/Георги Рупцов и Елена Попиванова/Виктория Попова.

България завърши като лидер в класирането с четири успеха от четири срещи.

На четвъртфиналите националите ще играят срещу Дания утре.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.

