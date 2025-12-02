ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин влезе в историята на френския волейбол

Световният вицешампион с националния на България от мондиала във Филипините през септември Венислав Антов влезе в историята на френския волейбол.

При победата на неговия "Туркоан" като гост на "Шомон", който е воден от бившия ни селекционер Силвано Пранди, с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) в мач от 8-ия кръг 21-годишният диагонал реализира феноменалните 45 точки (1 блок).

Оказва се, че с тях юношата на "Левски" и двукратен шампион със "сините" е счупил вечния рекорд по резултатност във френския шампионат.

Вече второто постижение в историята е на нидерландеца Нимир Абдел-Азиз - 42 точки за "Поатие" през 2017-а.

