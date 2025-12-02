"Барса" избира за заместник на Левандовски от Кейн и Гираси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Барселона" определи трансферните си цели за лятото на следващата година, пишат в Испания.

Въпреки че каталунците внимателно следяха Ерлинг Холанд от „Манчестър Сити" и Хулиан Алварес от „Атлетико", сключването на сделки за тези топнападатели се смята за почти невъзможно, пише "Марка".

Така в списъка с играчи, които потенциално могат да заменят напускащия Роберт Левандовски, са Хари Кейн от „Байерн" и Серу Гираси от дортмундската „Борусия".

Привличането на нов централен нападател се с за най-важната задача за каталунците.