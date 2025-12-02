Треньор изостави Суринам преди плейофа за световното

Селекционерът на националния отбор на Суринам Стенли Менцо изненадващо подаде оставка от поста, след като през миналия месец тимът не успя да си осигури директно класиране на световното първенство през 2026-а година. Новината съобщи самият той в свое специално изявление.

Решението му предизвика объркване в малката страна в Южна Америка, защото тя все още може да стигнае до финалите през междуконтиненталния плейоф, за който се класира.

Решението на Менцо, който е бивш вратар на нидерландския гранд "Аякс", е било взето след поражението от Гватемала през ноември, което класира Панама за мондиала.

Въпреки това благодарение на щастлив автогол в последната минута Суринам се класира за плейофите между конфедерациите през март като един от двата най-добри втори от трите групи в зоната на КОНКАКАФ и ще играе срещу Боливия в полуфинала.