Илия Груев видя база за надграждане след загубата в Манчестър

1136
Илия Груев благодари на феновете на "Лийдс" след края на мача в Манчестър. Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Разочароващ край на мача, но има много неща, върху които да надградим! Да продължаваме да натискаме...

Това написа във профила си в инстаграм българският национал Илия Груев по повод на нещастната загуба на "Лийдс" с 2:3 при гостуването на "Манчестър Сити" в английската Висша лига.

Йоркширци изравниха от 0:2, но допуснаха трето попадение в продължението.

През втората част те превъзхождаха в дълги моменти звездата селекция на противника, а нашият халф даде своя принос за това с привичното си голямо старание и борбеност.

Отнета от Груев топка доведе до първия гол на "Лийдс".

Утре вечер Илия и съотборниците му имат нов тежък мач - посрещат "Челси".

