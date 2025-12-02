След жребия уточняват къде и кога ще се играят мачовете от световното

ФИФА ще обяви актуализираната програма на мачовете от Световното първенство през 2026 година в пряко глобално излъчване от Вашингтон (САЩ) в събота, около 24 часа след жребия, който на 5 декември (петък) ще разпредели съставите в 12 групи от по четири тима.

Шоуто ще потвърди местата и началните часове на всички 104 двубоя от турнира, който ще включва 48 отбора и ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико през юни и юли догодина, се казва в изявление на футболната централа, цитирано от агенция Reuters.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще води презентацията заедно с бивши футболисти, като се очаква представители на 42-та тима, които вече са се класирали – и тези, които все още се борят за място на Мондиал 2026 – да присъстват. От Иран обаче обявиха, че ще бойкотират жребия в петък.

Международната футболна централа информира още, че процесът на разпределение на мачовете след жребия ще има за цел да създаде оптимални условия за играчите и привържениците, а където е възможно, да позволи гледане на срещите в множество часови зони.

Окончателната версия на програмата ще бъде потвърдена през март, след като останалите шест свободни места за шампионата бъдат запълнени чрез плейофите.