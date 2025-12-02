ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев видя база за надграждане след загубата ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21827998 www.24chasa.bg

Трима руснаци ще играят хокей на лед за България

1376

Управителният съвет на федерацията по хокей на лед спря правата на международния лайнсмен Василий Василев заради инцидента с Мартин Николов на двубоя НСА - “Ирбис”. Тогава при изпълнение на була той халоса по главата с шайбата бившият национал Мартин Николов.

Тримата руснаци, които играят в НСА, вече са с български паспорти и ще се включат в националния отбор. Това е доста добра новина преди световните тази година.

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев пък направи дебют в “Спартак” (Москва) при победата с 5:4 над “Лада” (Толиати).

Георгиев бе привлечен, след като бе освободен от “Бъфало Сейбърс” на мястото на Киреев, който пък бе пратен в китайския “Драгонс”. Интересното е, че братът на Киреев е един от тези, които вземат български паспорт.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България