Трима руснаци ще играят хокей на лед за България

Управителният съвет на федерацията по хокей на лед спря правата на международния лайнсмен Василий Василев заради инцидента с Мартин Николов на двубоя НСА - “Ирбис”. Тогава при изпълнение на була той халоса по главата с шайбата бившият национал Мартин Николов.

Тримата руснаци, които играят в НСА, вече са с български паспорти и ще се включат в националния отбор. Това е доста добра новина преди световните тази година.

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев пък направи дебют в “Спартак” (Москва) при победата с 5:4 над “Лада” (Толиати).

Георгиев бе привлечен, след като бе освободен от “Бъфало Сейбърс” на мястото на Киреев, който пък бе пратен в китайския “Драгонс”. Интересното е, че братът на Киреев е един от тези, които вземат български паспорт.

