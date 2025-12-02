Лора Христова с най-преден номер за първия индивидуален старт от сезона в биатлона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес ще се проведе първият индивидуален старт от световната купа по биатлон.

В шведския зимен център Йостерсунд от 16,30 ч започва дългата дисциплина при дамите на 15 км.

С най-преден номер от българските момичета е Лора Христова - 9-и. Тя единствена от нашите до момента не е направила грешка при стрелбата. В двете щафети - женска и смесена, чаровната Лора свали и 20-те мишени.

Най-добрата ни биатлонистка - Милена Тодорова, е с 62-и номер, Валентина Димитрова тръгва 72-а, а Мария Здравкова - 94-а, от общо 106 заявени участнички в дисциплината.