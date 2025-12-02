„Челси" и „Манчестър Юнайтед" се интересуват от 17-годишен бразилец за 60 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Челси" и „Манчестър Юнайтед" проявяват интерес към Луис Едуардо от „Гремио", съобщават в Бразилия.

Според информациите английските клубове вече са започнали преговори за трансфера на защитника и може да направят оферти през следващите седмици. Контрактът на 17-годишния играч с настоящия му отбор е до май 2028 г. и в него е посочена клауза за откупуване в размер на 60 милиона евро.

Луис Едуардо има 1 мач за мъжкия отбор на „Гремио".

Освен това има 13 срещи и 3 гола за националния отбор на Бразилия до 17 години, като през ноември участва на световното първенство за юноши. На него "кариоките" са наредиха 4-и, след като загубиха с дузпи от Италия битката за бронзовите медали.