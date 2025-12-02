ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна строежът на първия украински оръжеен завод...

Капитанът на "Барселона" излезе в безсрочен отпуск

Роналд Араухо може да напусне "Барселона". Снимка: сайт на "Барселона"

Капитанът на "Барселона" Роналд Араухо е получил безсрочен отпуск от управата на каталунския клуб след негово искане, пише сайтът The Athletic.

Уругваецът не беше в групата на тима при домакинската победа с 3:1 в събота срещу "Алавес" в Ла Лига, като старши треньорът Ханзи Флик тогава обясни, че защитникът го няма заради "стомашен вирус".

Араухо бе изгонен в края на първото полувреме при заггубата с 0:3 от "Челси" в Лондон в мач от Шампионската лига миналата седмица. 

Спортният директор на "Барселона" Деко се е срещнал и разговарял с агентите на уругваеца и е разрешил на 28-годишния Араухо да се оттегли временно от футбола, като клубът се е ангажирал да му даде необходимото време, за да реши проблемите си.

"Това е нещо лично, не искам да коментирам повече. И моля, ако можете да го уважите, ще съм благодарен", заяви Флик пред репортери, а от клуба на този етап не са коментирали официално ситуацията с Араухо.

