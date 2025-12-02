ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна строежът на първия украински оръжеен завод...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21828578 www.24chasa.bg

"Атлетико" продава Галахър на "Манчестър Юнайтед" през януари

576
Конър Галахър

Полузащитникът на "Атлетико" (Мадрид) Конър Галахър може да бъде продаден на "Манчестър Юнайтед" през януарския трансферен прозорец, твърди трансферният гури фабрицио Романо в социалните мрежи.

„Вярвам, че Галахър има шанс да напусне "Атлетико" през зимния трансферен прозорец или евентуално през лятото. Това ще зависи и от структурата на сделката. "Манчестър Юнайтед" прояви интерес към Конор Галахър в последните дни на август, но "Атлетико" отказа предложението за наем. Вярвам, че ако беше направена постоянна оферта, ситуацията щеше да е различна. Може би трансферата цена е около 30 милиона евро за януари", казва Романо в своя YouTube канал.

Конор Галахър се присъедини към "Атлетико" за 34 милиона паунда (39 милиона евро) през лятото на 2024 г. Англичанинът обаче е започнал само три мача за мадридския клуб този сезон.

Конър Галахър
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България