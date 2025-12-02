"Атлетико" продава Галахър на "Манчестър Юнайтед" през януари

Полузащитникът на "Атлетико" (Мадрид) Конър Галахър може да бъде продаден на "Манчестър Юнайтед" през януарския трансферен прозорец, твърди трансферният гури фабрицио Романо в социалните мрежи.

„Вярвам, че Галахър има шанс да напусне "Атлетико" през зимния трансферен прозорец или евентуално през лятото. Това ще зависи и от структурата на сделката. "Манчестър Юнайтед" прояви интерес към Конор Галахър в последните дни на август, но "Атлетико" отказа предложението за наем. Вярвам, че ако беше направена постоянна оферта, ситуацията щеше да е различна. Може би трансферата цена е около 30 милиона евро за януари", казва Романо в своя YouTube канал.

Конор Галахър се присъедини към "Атлетико" за 34 милиона паунда (39 милиона евро) през лятото на 2024 г. Англичанинът обаче е започнал само три мача за мадридския клуб този сезон.