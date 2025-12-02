Хванатият с допинг Мудрик се връща през януари, пращат го под наем в "Страсбург"

Очаква се крилото на "Челси" и националния отбор на Украйна Михайло Мудрик да се завърне в игра до 17 януари 2026 г., според The ​​Chelsea Forum, една от най-популярните фен общности на клуба.

24-годишният нападател беше наказан заради употреба на допинг и не се е появявал в официални мачове повече от година. Наказанието му изтича в началото на следващата година, а в "Челси" вече търсят клуб, където украинецът да може да възобнови кариерата си.

Бордът на директорите на лондонския тим води преговори с френския "Страсбург" относно евентуален трансфер под наем на играча през зимния трансферен прозорец. Очаква се Мудрик да прекара около шест месеца в Лига 1, за да възвърне върховата си форма, след което ще се завърне в английския клуб.

След 14 кръга "Страсбург" има 22 точки и е на осмо място в лигата. Собственикът на "Челси" придоби контролен дял във френския клуб през 2023 г., така че трансферите на играчи между двата отбора протичат гладко.