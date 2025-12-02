"Барса" и "Юнайтед" в спор за защитник на "Айнтрахт"

Левият бек на "Айнтрахт" (Франкфурт) Натаниел Браун може да продължи кариерата си в един от водещите европейски клубове. Защитникът е привлякъл вниманието на "Барселона" и "Манчестър Юнайтед". Журналистът Флориан Плетенберг твърди това в социалните мрежи.

Ръководството на тима от Франкфурт смята, че няма да може да задържи Натаниел Браун следващото лято. Клубът обаче очаква да получи значителна сума от продажбата му. Очаква се трансферната цена да бъде между 60 и 70 милиона евро. Според Transfermarkt пазарната стойност на играча се оценява на 30 милиона евро.

Настоящият договор на германеца с "Айнтрахт" е до лятото на 2030 г. През този сезон Натаниел Браун е участвал в 18 мача във всички състезания. 22-годишният футболист е отбелязал един гол и е дал три асистенции.