ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипан без технически преглед в Бачково: МВР е орг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21828661 www.24chasa.bg

"Барса" и "Юнайтед" в спор за защитник на "Айнтрахт"

1396
Ханзи Флик

Левият бек на "Айнтрахт" (Франкфурт) Натаниел Браун може да продължи кариерата си в един от водещите европейски клубове. Защитникът е привлякъл вниманието на "Барселона" и "Манчестър Юнайтед". Журналистът Флориан Плетенберг твърди това в социалните мрежи.

Ръководството на тима от Франкфурт смята, че няма да може да задържи Натаниел Браун следващото лято. Клубът обаче очаква да получи значителна сума от продажбата му. Очаква се трансферната цена да бъде между 60 и 70 милиона евро. Според Transfermarkt пазарната стойност на играча се оценява на 30 милиона евро.

Настоящият договор на германеца с "Айнтрахт" е до лятото на 2030 г. През този сезон Натаниел Браун е участвал в 18 мача във всички състезания. 22-годишният футболист е отбелязал един гол и е дал три асистенции.

Ханзи Флик
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България