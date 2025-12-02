ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анчелоти предупреди бразилците, че трябва да са на 100% здрави, ако искат да играят на световното

Карло Анчелоти Снимка: Инстаграм

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Винисиус Жуниор трябва да бъде напълно здрав, за да попадне в състава за световното първенство догодина, като потвърди политиката си да избира само състезатели, които са на 100% готови за игра.

През октомври Анчелоти отправи подобно предупреждение към Неймар, казвайки, че футболистът на "Сантос" ще трябва да е напълно здрав, за да заслужи повиквателна.

В интервю за бразилското спортно предаване Esporte Record, италианецът заяви, че има едни и същи стандарти за всеки футболист в отбора си.

"Имаме много висококачествени играчи и трябва да избера тези, които са готови на 100%", категоричен бе Карло Анчелоти.

"Не става въпрос само за Неймар, може да е и Винисиус. Ако Винисиус е на 90%, ще извикам друг футболист, който е на 100%, защото ние имаме отбор с много високо ниво на конкурентоспособност, особено в атака, където имаме много отлични играчи."

Бразилия ще се изправи срещу Франция в контролен мач в Бостън между 23 и 31 март.

