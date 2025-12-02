Шефовете на съперник на "Лудогорец" притеснени от нападението на футболистите от фенове на тима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Ница", съперник на "Лудогорец" в следващия мач за Лига Европа, публикува изявление, с което осъди остро нападението на фенове срещу футболистите на отбора.

"В неделя, след завръщането си от Лориен, играчите бяха посрещнати пред тренировъчния център на клуба от голяма група фенове. Клубът разбира разочарованието, причинено от поредица от лоши представяния, което беше далеч от очакванията. Въпреки това, ексцесиите, които се случиха по време на тази среща, са неприемливи. Няколко служители на клуба бяха нападнати. "Ница" изразява пълната си подкрепа и осъжда тези действия", се казва в изявлението на клуба.

Стотици фенове на Ница нападнаха играчите след поредното им поражение. Според Foot Mercato, ултрасите са били нападателя Терем Мофи и халфа Жереми Бога. Те са удряли с юмруци и са плюли по играчите.

Жереми Бога и Терем Мофи са пуснати в болнични след нападението, пише RMC Sport.

Двамата са преминали медицински прегледи, като Бога ще отсъства за пет дни, а Мофи е пуснат в болнични до края на седмицата.

"Ница" е в серия от шест поредни загуби във всички турнири. След 14 кръга отборът е на 10-то място във френската лига със 17 точки.