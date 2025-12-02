ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова обучава малки гимнастички в Сингапур

Стилияна Николова преподава в Сингапур. Снимка: БФХГ

Световната вицешампионка в многобоя от Рио 2025 Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева проведоха Мастърсклас в рамките на турнира по художествена гимнастика The Groove Cup 2025 в Сингапур, съобщават от БГХГ.

Младите гимнастички имаха уникалната възможност да получат индивидуални насоки от участничките на олимпийски игри, да усетят тяхната енергия, професионализъм и любов към спорта.

„Толкова сме признателни на Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева за невероятния им талант, щедрост и подкрепа. Тяхното присъствие направи събитието незабравимо за всички гимнастички и техните семейства", заявиха организаторите.

Трите грации връчиха и специалните награди в последния ден на турнира.

Стилияна Николова преподава в Сингапур. Снимка: БФХГ

