ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипан без технически преглед в Бачково: МВР е орг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21828984 www.24chasa.bg

Валентина Георгиева: Явно съм избрана да изживея това отново!

1668
Валентина Георгиева Снимка: instagram.com/valet0o_14_/

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева е готова да започне реабилитация, след като претърпя втора успешна операция след тежко увреждане на коляното.

Тя получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

„Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах . . . Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация. Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план - явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново!", написа Георгиева в социалните мрежи.

„Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума", написа 19-годишното момиче в инстаграм.

Валентина Георгиева Снимка: instagram.com/valet0o_14_/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България