Валентина Георгиева: Явно съм избрана да изживея това отново!

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева е готова да започне реабилитация, след като претърпя втора успешна операция след тежко увреждане на коляното.

Тя получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

„Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах . . . Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация. Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план - явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново!", написа Георгиева в социалните мрежи.

„Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума", написа 19-годишното момиче в инстаграм.