Макун: "Левски" има отлична възможност да сътвори история

Венецуелският централен защитник на "Левски" Кристиан Макун говори за изданието AVS Photo в родината си по повод лидерството на "сините" в първенството с 8 т. аванс пред втория ЦСКА 1948.

"Сериозната работа е фундаментална за постигането на тези резултати. Тук не става въпрос за късмет. Това е резултат от предсезонната подготовка и от опита, натрупан от миналия сезон.

Имаме много солиден отбор и трябва да се възползваме от това. "Левски" не е печелил първенството от много години, но мисля, че сега имаме отлична възможност да сътворим история. Трябва да продължим с манталитета на победители. Искаме да завършим силно годината и да увеличим преднината си на върха", казва Макун.