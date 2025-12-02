Доналд Тръмп ще присъства на жребия за световното в петък

Американският президент на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил, че ще присъства при тегленето на жребия за световното първенство по футбол следващото лято, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Жребият е предвиден за петък в "Кенеди Сентър" във Вашингтон. Новината за присъствието на Тръмп потвърди говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

Световното първенство се превърна в централно събитие във втория мандат на Тръмп, но той имаше и някои противоречиви изказвания, като предложи някои мачове по време на шампионата да бъдат преместени, защото според него не трябва да се играят в градове, които не предлагат пълна безопасност. Сред градовете домакини има и някои бастиони на Демократичната партия, сред които са Лос Анджелис, Сан Франциско и Сиатъл, предава БТА.

Делегацията от Иран обяви бойкот на церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство, след като бяха отказани визи на част от предвидените участници. Това произтича от решение на САЩ от миналия юни да забрани влизането в страната на граждани от 19 държави, сред които са Иран и Хаити, които са участници на мондиала.

Според регламента на жребия водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, ще бъдат водачи на групите си, заедно със страните, които са домакини на турнира, и не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, ако завършат на първо място в групите си.