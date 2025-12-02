Петър Мицин остана на 1,21 сек от финал на европейското в Люблин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петър Мицин откри българското участие с 12-о място в сериите на 400 метра свободен стил в първия ден на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин.

Мицин завърши с време 3,39,64 мин и не успя да намери място сред осемте финалисти в дисциплината. Българинът стартира лошо и въпреки усилията си във втората половина на дистанцията, не успя да навакса изоставането, като финишира пети в своята серия и 12-и в общото класирането.

Той остана на 1,21 сек от 8-ото място, което последно вкарва във финала. На него с 3,38,43 е британецът Дънкан Скот.

Миналата годна на световното в малък басейн в Будапеща Мицин постави нов държавен рекорд на 400 м кроул с 3,38,94 мин.

Той влезе във финала и завърши на 8-о място.