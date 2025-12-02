Габриела Георгиева и дебютант на европейски 1/2-финал в плуването, Диана Петкова остана на 0,01 сек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Габриела Георгиева преодоля сериите на 200 м гръб от европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Пол) и се класира за 1/2-финал.

Националката записа 9-о време с 2,07,54 мин. Така Габриела ще плува довечера в битка за финала.

В същата дисциплина при мъжете дебютантът Дарен Кирилов се представи чудесно и със 17-о време (1,53,22) също влезе в 1/2-финалите. По трима французи, испанци и британци бяха в първите 16, а лимитът е двама да влизат в 1/2-финалите, което отвори още 3 места.

Другият ни представител на 200 м гръб - Калоян Левтеров, се нареди 24-и с 1,55,93 мин.

Една стотна или 0,01 сек пък лиши от европейски 1/2-финал на 100 м бруст Диана Петкова. С 1,05,97 мин тя е 17-а, а 16-ата Веера Кивиринта от Естония записа 1,05,96 мин.

С 1,06,86 мин Тея Николова е 26-а.

На 100 м бруст при мъжете Любомир Епитропов зае 34-о място с 58,50 сек.