Големият син на Тиаго Силва подписа с "Челси"

Иван Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Българските състезатели спечелиха три медала и заеха третото място в крайното класиране по отличия в мъжката надпревара. С европейската титла в категория до 60 кг триумфира Радослав Росенов, а Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг) завоюваха сребърни медали.

„От сърце ви благодаря за емоциите и гордостта, с които заредихте България. Вашите постижения доказват, че упоритият труд и добрата работа на състезатели, треньори и федерация дават резултат", заяви министър Пешев.

Той връчи почетни плакети и на треньорите Хоел Аррате, Валентин Поптолев и Александър Александров.

Председателят на федерацията Красимир Инински благодари за подкрепата на ММС към българския бокс и Европейското първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде домакин.

Министър Пешев изрази увереност, че БФ Бокс ще се справи отлично с организацията на шампионата, а спортистите ни ще спечелят множество медали на родна земя.

