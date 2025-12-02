ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" ще се готви в битката за титлата в Турция, ще играе 5 контроли

1412
Играчите на "Левски" празнуват след единия от головете във вратата на съперника. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Лидерът в класирането на българското първенство по футбол "Левски" ще започне зимната си подготовка на 4 януари, съобщават от клуба. Насрочените контролни мачове са пет, като четири от тях ще бъдат изиграни по време на лагер в Белек.

"Левски" се подготвя в курортния град на брега на Средиземно море и през миналата зима, когато отборът бе поет от настоящия треньор Хулио Веласкес.

"Сините" ще се съберат за първа тренировка на 4 януари, сряда, а два дни по-късно ще пътуват за Турция. Там те ще изиграят контроли с унгарския "Ниредхаза" (13 януари), сръбския "Войводина" (17 януари), полския "Заглембе" (21 януари) и словашкия "Тренчин" (25 януари), като часовете и локациите ще бъдат обявени на по-късен етап.

Футболистите на "Левски" ще се приберат в София на 27 януари и ден по-късно ще изиграят последния си приятелски мач срещу "Вихрен". Проверката ще бъде проведена на стадион "Георги Аспарухов".

До края на календарната година столичани има още три официални мача - срещу "Славия" (4 декември) и "Спартак" (Варна) (7 декември) за първенството, както и срещу "Витоша" (Бистрица) (11 декември) за купата на България. В последния си двубой "сините" надиграха Септември със 7:0 и възстановиха преднината си от осем точки на върха на класирането в Първа.

