БФС с последно заседание за годината, реши важни неща

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе последното си редовно заседание за 2025 година, съобщиха от централата в Бояна.

В рамките на срещата беше утвърден спортният календар на БФС за 2026 година, който включва всички държавни първенства и турнири, регионални първенства и турнири на Зоналните и Областни съвети на БФС, прояви от националната програма "Grassroots", официални дати от международния календар, както и лагери, контролни срещи и различни международни турнири.

Членовете на Изпълнителния комитет направиха и подробен анализ на изминалата година - в спортно-технически, организационен и финансов аспект.

Паралелно с това беше извършено и планиране на дейностите за 2026 година и предстоящите стратегически стъпки