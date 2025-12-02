Шотландският боец на "Наполи" №1 в Италия за миналата година

Шотланският национал и футболист на "Наполи" Скот Мактоминей бе избран за най-добър футболист в италианската серия "А" за сезон 2024/25 на Голямата гала на калчото в страната.

Антонио Конте, който изведе тима от Неапол до втора титла в последните три години, бе избран за най-добър треньор на миналата кампания. Трофеят за най-добър млад футболист в първенството грабна нападателят на "Интер" Франческо Пио Еспозито, а Николо Бертола, който в момента е футболист на "Удинезе", но през миналия сезон беше съотборник на Петко Христов в "Специя", бе посечен за най-добър футболист в серия "Б".