Крило на "Лудогорец" се връща в Колумбия

Емерсон Родригес Снимка: "Лудогорец"

Крилото на "Лудогорец" (Разград) Емерсон Родригес ще финализира сделката тази седмица с клуба "Депортиво" (Кали) от родината си Колумбия. Футболистът води преговори с този отбор от няколко седмици за личните си условия, съобщи PlanetaGlorioso.

Емерсон Родригес трудно намира място в стартовия състав на "Лудогорец" в конкуренцията на Кайо Видал, Бърнард Текпетей и Ерик Маркуш, като от пристигането си през януари 2025-а година има 19 мача за първия отбор, 2 гола и 4 асистенция, а също така често рита и във втория състав във Втора лига. Там е вкарал 2 гола в осем мача.

