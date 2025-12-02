ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо"...

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

Любослав Пенев

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев, съобщиха от "червения" клуб.

Легендарният футболист и треньор се бори с онкологично заболяване в специализирана клиника в Германия.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любо Пенев - включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

"Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от ЦСКА.

