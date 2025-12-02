ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адриан Андреев пред изпадане от топ 1000 на света

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Тенисистът ни Адриан Андреев загуби в първия кръг на турнира на клей в Анталия с награден фонд от 15 000 долара.

Поставеният под номер 8 в схемата българин отстъпи с 2:6, 6:1, 2:6 пред 39-годишния руснак Иван Неделко.

Андреев наскоро се завърна корта след шестмесечно отсъствие заради травма.

От началото на календарната година Андреев има само три победи в турнири на сингъл, като последната му бе в края на октомври, което го поставя под угрозата да изпадне от първите 1000 в ранглистата още до края на месеца.

