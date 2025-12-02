Десподов титуляр в битката за Солун

Кирил Десподов е един от футболистите, които със сигурност ще започнат като титуляри за ПАОК утре срещу градския съперник "Арис" в битката за Солун от турнира за купата на Гърция. Двубоят е на стадиона на "Арис".

През този сезон турнирът за купата на страната се провежда по същата формула, която УЕФА въведе за трите клубни турнира – една група от 20 тима, а всеки играе по четири мача с произволни съперници. Първите четири състава продължават към четвъртфиналите, а следващите осем определят другите четвъртфиналисти.

"Арис" има 9 точки от три победи и заема 3-о място, докато ПАОК е с 3 точки и е на 11-ата позиция, като се нуждае от задължителен успех, за да продължи.

След паузата за националните отбори Десподов пипна вирус