ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо"...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21831741 www.24chasa.bg

Десподов титуляр в битката за Солун

1208
Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Кирил Десподов е един от футболистите, които със сигурност ще започнат като титуляри за ПАОК утре срещу градския съперник "Арис" в битката за Солун от турнира за купата на Гърция. Двубоят е на стадиона на "Арис".

През този сезон турнирът за купата на страната се провежда по същата формула, която УЕФА въведе за трите клубни турнира – една група от 20 тима, а всеки играе по четири мача с произволни съперници. Първите четири състава продължават към четвъртфиналите, а следващите осем определят другите четвъртфиналисти.

"Арис" има 9 точки от три победи и заема 3-о място, докато ПАОК е с 3 точки и е на 11-ата позиция, като се нуждае от задължителен успех, за да продължи.

След паузата за националните отбори Десподов пипна вирус

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома