Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо" (Сф) би 2:1 в Монтана

Станалият вчера баща ас на "Локо" (Сф) Спас Делев бе като фурия в първия си мач след щастливото събитие, завършил 2:1 за "железничарите".
В Монтана бившият национал откри резултата срещу едноименния тим в 19-ата мин с гол красавец след удар от над 20 метра.
В 59-ата мин домакините изравниха чрез Борис Димитров.
След пробив на Делев по левия фланг и подаване се стигна до второто попадение на столичани дело на Красимир Станоев в 66-ата мин.
Десетина минути преди края Райън Бидунга от "Локо" получи втори жълт и бе изгонен, но това не помогна на "Монтана" да вземе поне реми.
С победата тимът на Станислав Генчев събра 22 точки и се изкачи 8-и.
"Монтана" остана на 14-о място с 14 т.