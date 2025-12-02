Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо" (Сф) би 2:1 в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станалият вчера баща ас на "Локо" (Сф) Спас Делев бе като фурия в първия си мач след щастливото събитие, завършил 2:1 за "железничарите".

В Монтана бившият национал откри резултата срещу едноименния тим в 19-ата мин с гол красавец след удар от над 20 метра.

В 59-ата мин домакините изравниха чрез Борис Димитров.

След пробив на Делев по левия фланг и подаване се стигна до второто попадение на столичани дело на Красимир Станоев в 66-ата мин.

Десетина минути преди края Райън Бидунга от "Локо" получи втори жълт и бе изгонен, но това не помогна на "Монтана" да вземе поне реми.

С победата тимът на Станислав Генчев събра 22 точки и се изкачи 8-и.

"Монтана" остана на 14-о място с 14 т.