Тръмп забрани на още 6-има достъп до жребия на световното първенство

Суперкомпютър определи Испания за най-сериозен фаворит на историческия мондиал в САЩ

Временно разрешават ВАР да се намесва при грешен корнер и втори жълт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани на още шестима иранци да присъстват на жребия за световното догодина. Първият в историята мондиал с 48 отбора е през лятото в Америка, Мексико и Канада. А жребият за първенството е в петък във Вашингтон.

Иран, който се класира за световното, изпраща списък от 9 души делегация. От правителството на САЩ обаче одобряват визите само на трима. Една от тях е за селекционера на страната Амир Галенои. Виза е отказана на президента на футболната федерация на азиатската страна Мехди Тадж. Всичко това идва на фона на новината, че от Иран обявиха по-рано, че може да бойкотират жребия, ако се стигне до спиране на делегацията им да пътува до САЩ. Според пресата в арабската страна шефът на футбола е запознал със ситуацията президента на ФИФА Джани Инфантино. Преди това той е дал уверения, че всички проблеми ще бъдат решени до жребия.

Администрацията на Тръмп е категорична, че Иран е опасен в момента най-вече заради заплахите от тероризъм. А САЩ не получават от азиатците сътрудничество по отношение на сигурността.

Друга от страните, която се класира за мондиала догодина, също ще има проблем с представителите си за жребия в петък. Става дума за Хаити. Островната държава заедно с Иран и още 17 държави имат забрана влизане в САЩ, която датира от миналото лято.

В същото време Доналд Тръмп потвърди, че ще присъства на церемонията по тегленето на жребия. Събитието е от 19 часа.

До момента са ясни 42 от 48-те нации, които ще участват на мондиала. Последните 6 квоти ще бъдат разпределени в края на март чрез междуконтиненталните плейофи и баражите в Европа.

Суперкомпютърът на Opta пък фаворизира Испания като претендент номер 1 за мондиала следващата година. Според анализа шансът европейският първенец да стъпи и на световния връх е 17%. Селекцията на Луис де ла Фуенте е в серия от 31 срещи без поражение, като махнем дузпите. Или казано по друг начин - за последно загуби преди повече от 2,5 г. - на 28 март 2023 г. 0:2 от Шотландия.

На второ място е поставен отборът на Франция - 14,1%. Следва Англия - 11,8%. Чак на четвърто място според суперкомпютъра е поставен актуалният първенец на света - Аржентина. Шансът Лео Меси и компания да дублират титлата си е оценен на 8,7%.

Очаква се специално за световното да се въведат временни правила, които да позволят на ВАР да се намесва при грешно отсъждане на корнер или аут и при втори жълт картон. Второто може да стане задължително от следващия сезон, но първата промяна ще бъде валидна само за световното. Решението трябва да бъде одобрено от борда по правилата през януари.

