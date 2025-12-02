Антонио Ананиев помага на Любо Пенев в клиниката в Германия

Бившият вратар на “Славия” и националния отбор Антонио Ананиев помага всячески на Любослав Пенев и съпругата му в клиниката. Той действа като връзка между лекарите и Любо. Ананиев живее от години в Дрезден, а болницата е само на 50 километра от дома му.

Любо е бил в клиника в Аугсбург, преди да бъде приет в болницата край Дрезден, обяви испанският вестник “Ас”. В него бе публикуван огромен материал за Ел Голеадор, който е със статут на легенда във “Валенсия” и “Атлетико” (Мадрид).

Както “24 часа” вече писа, “Валенсия”, “Атлетико” и “Селта” (Виго) публикуваха подкрепа за 59-годишния Пенев, който е с рак в напреднал стадий.

Лекарите правят всичко възможно първо да възстановят организма му, преди да предприемат всякаква терапия. Химиотерапията в момента е невъзможна заради това и се правят вливки, за да се подобри имунитетът.

Фондация “ЦСКА” също се включи в кампанията за подкрепа на Любослав Пенев, като също стартира дарителска кампания. Тя е:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев.

Интересното е, че все още няма реакция от фондацията на четвъртите в света, която бе основана преди няколко месеца. Може би заради тежкото положение на единия от нейните съпрезиденти Борислав Михайлов.

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров помага от първия ден на съпругата на Любо, която е непрекъснато до него в клиниката. Той е готов да консултира и с лекари във Великобритания тежкото състояние на легендата на ЦСКА и националния отбор.

“Ас” припомня и знаменитата кариера на Любо в Испания, която стартира от “Валенсия” през 1989 г. След 67 гола в 167 мача на “Местая” той премина в “Атлетико” (Мадрид), за да спечели знаменития златен дубъл за клуба през 1996 г., за който допринесе с 16. Последва престой в “Компостела” с 32 точни попадения в 69 двубоя, за да приключи в “Селта”, преди да се прибере обратно в България, за да стане президент на ЦСКА, като замести покойния вече Илия Павлов след бурни общи събрания.