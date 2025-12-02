ФИФА погна и “Ботев” (Враца)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Ботев” (Враца) стана поредният елитен отбор у нас, който получи забрана от ФИФА за трансфери.

Един от хитовете на сезона през тази година има санкция от световната футболна централа от 1 декември.

Наказанието на врачани е в период от 3 трансферни прозореца - или иначе казано, до следващата зима. Причина за наложената санкция е задължения към бивши футболисти. Все още не е ясно за кои играчи точно става дума.

По този начин “Ботев” се превръща в 4-ия тим у нас, който има санкция от ФИФА. Останалите тимове към момента са тези на “Ботев” (Пловдив), “Берое” и “Спартак” (Варна).

Отказалият се от професионалния футбол “Крумовград” също има няколко санкции от ФИФА. И с всеки изминал месец забраните към клуба от Родопите нарастват. По последна информация нарушенията на “Крумовград” до момента са цели 12.

Според правилника на ФИФА, когато някой от клубовете плати дълговете си, то световната футболна централа отменя забраната до няколко дни.

