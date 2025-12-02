Красимир Инински: Боксът изпраща много успешна година

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински постави висока оценка за представянето на националния ни отбор на Европейското първенство до 23 години в Будапеща. В унгарската столица България зае трето място в отборното класиране, след като Радослав Росенов спечели безпрецедентна четвърта поредна титла, а Викторио Илиев и Уилиам Чолов играха финали. Отделно от това Росенов взе купата и за Най-добър боксьор на първенството.

„Резултатите говорят красноречиво за себе си. Годината бе много успешна - шести сме в света и трети в Европа. Няма какво повече да искам от момчетата като представяне. Имаме млад отбор, работим и се целим в Олимпийските игри в Лос Анджелис. Затова и искахме да вземем европейското първенство за мъже догодина. То ще дава ранкинг точки за следващата и по-следващата година. Целта ни е боксьорите ни да са високо в ранкинга и да бъдат поставени при следващите жребии. В едно състезание жребият е определящ", каза Инински в пресклуб „България" днес.

Той получи специален подарък от треньора на националния отбор Жоел Арате – златен медал от името на European Boxing. „Имаме трима финалисти, един шампион и още двама на пето място. Всички в отбора се представиха много добре на това европейско първенство. В момента имаме трима боксьори, които са в Топ 5 на ранкинга на World Boxing. Целта е Чолов и Илиев догодина също да влязат там", сподели от своя страна специалистът.

Ето мненията и на боксьорите

Радослав Росенов: „Радвам се, че за четвърти път станах европейски шампион. Благодаря на старши треньора Жоел Арате, който ми позволи да се отпусна на ринга и с техника и лекота да спечеля всеки един мач. Моята цел за догодина е на първо място да стана шампион на Странджа. Искам да я спечеля пет пъти, да подобря и този рекорд. Другата ми цел е европейска титла за мъже. Миналата година станах сребърен медалист в Сърбия, сега искам злато в София"

Уилиам Чолов: „За мен това бе последна година в тази възрастова група. Исках да взема златото, но не се получи. Имах доста физически здрави противници - т. нар. „главочи" и не беше никак лесно. Благодарен съм на г-н Инински и на треньорите за работата, която вършим. Нашата цел е само развитие напред и нагоре. Сега ни предстои почивка, а догодина отново ще гоним най-високите места. Всеки от нас има какво да подобрява - физически, технически, тактически. Но това ще го изговорим с треньорите".

Викторио Илиев: „Първенството беше първо за мен. Остават ми още три години, в които мога да се бия в тази възрастова група. Труден беше преходът при мъжете, но целта минимум – финал на европейското първенство, беше постигната. Сега целта ми е да играя финал и при мъжете в София. Искам да добавя малко повече сила и издръжливост. Целите ми са да стана европейски шампион до 23 години и за мъже".