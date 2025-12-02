Лора Христова и Валя Димитрова взеха точки в първия старт за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова продължиха с доброто си представяне от щафетите в първия кръг от световната купа по биатлон, който се провежда в Йостерсунд (Шв), и в първия индивидуален старт - дългата дисциплина на 15 км (в нея всяка грешка на рубежа се наказва с допълнителна минута). Най-добрата ни състезателка Милена Тодорова пък нямаше ден в стрелабата.

В шведския зимен център Лора направи първите си 2 пропуска в стрелбата след 20 от 20 в щафетите и с 18 свалени мишени се нареди на 23-о място.

Валя също записа 2 грешки и завърши 31-а.

С 3 Мария се размина с топ 40 и съответно точки заради последния пропуск. Здравкова е 48-а.

Със 7 пропуска Милена е 71-а.

Лора и Валя заработиха съответно 18 и 10 точки за световната купа.

Първия индивидуален старт за сезона бе спечелен от италианската звезда Доротея Вирер (2).