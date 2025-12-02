ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова и Валя Димитрова взеха точки в първи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21833502 www.24chasa.bg

Асоциацията на футболистите на "Валенсия" започва дарителска кампания за Любо

2100
Любо Пенев Снимка: Орлин Цанев

"Валенсия", първият клуб на Любо Пенев като играч в чужбина е стартирал дарителска кампания за него, за да помогне в битката с рака. съобщи радио „Кадена Сер". Той бе и наставник на втория отбор на клуба. 

Инициатор е Хуанхо Родри, технически директор на клуба при пристигането на Пенев на „Местайя" през 1989 година и човек, често определян като негов „футболен баща". Той действа през Асоциацията на футболистите на "Валенсия", оглавявана от Фернандо Гинер.

Организацията откри специална банкова сметка, където всеки желаещ – физическо или юридическо лице – може да направи дарение в помощ на лечението на Пенев. Сметката е:
ES23 3159 0078 5727 8681 8225

Пенев отново води тежка битка, след като през 1994 година преодоля друго онкологично заболяване именно като футболист на "Валенсия".

Любо Пенев Снимка: Орлин Цанев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома