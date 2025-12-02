Асоциацията на футболистите на "Валенсия" започва дарителска кампания за Любо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Валенсия", първият клуб на Любо Пенев като играч в чужбина е стартирал дарителска кампания за него, за да помогне в битката с рака. съобщи радио „Кадена Сер". Той бе и наставник на втория отбор на клуба.

Инициатор е Хуанхо Родри, технически директор на клуба при пристигането на Пенев на „Местайя" през 1989 година и човек, често определян като негов „футболен баща". Той действа през Асоциацията на футболистите на "Валенсия", оглавявана от Фернандо Гинер.

Организацията откри специална банкова сметка, където всеки желаещ – физическо или юридическо лице – може да направи дарение в помощ на лечението на Пенев. Сметката е:

ES23 3159 0078 5727 8681 8225

Пенев отново води тежка битка, след като през 1994 година преодоля друго онкологично заболяване именно като футболист на "Валенсия".