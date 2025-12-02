ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бобоков-младши остава в ареста за 72 часа, парите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21833969 www.24chasa.bg

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов не успяха за финал на европейското по плуване

1228
Габриела Георгиева Снимка: фейсбук на плувкинята

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите в първата вечерна сесия на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Георгиева завърши 11-а на 200 метра гръб за жени с 2:07.26 минути. Българката свали малко от времето си от сутрешните серии, когато плува за 2:07.54 минута, но и това постижение бе далеч от националния й рекорд в дисциплината и не бе достатъчно за влизане във финал.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов остана 13-и в полуфиналите на 200 метра гръб при мъжете с време 1:52.93 минута. 18-годишният русенец слезе за втори път в рамките на две седмици под 1:53, след като през ноември подобри националния рекорд с 1:52.25 минута, но това бе далеч от необходимото за влизане сред осемте финалисти.

Утре българското участие на шампионата в Люблин продължава със старта на Диана Петкова в нейната коронна дисциплина 100 метра съчетано.

Габриела Георгиева Снимка: фейсбук на плувкинята

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома