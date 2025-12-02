"Марица" се размина с първа победа в Шампионската лига след драма в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доминаторът у нас "Марица" (Пловдив) взе първата си точка в групите на Шампионската лига по волейбол за жени.

"Жълто-сините" показаха характер и бяха близо до успеха срещу гостенките от германския "Палмберг" (Шверин), но отстъпиха с 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15) след драма в зала "Колодрума" във втората си среща от група Е на турнира.

Така състезателките на Ахметджан Ершимшек заемат третото място в класирането на групата с една точка на сметката си от първите два мача, докато за "Палмберг" това бе втора поредна победа след успеха с 3:1 срещу френския "Пари Сен Клу" (Париж) в първия кръг.

Най-резултатна в срещата за българския шампион бе Ива Дудова с 20 точки, 18 реализира Ванеса Агбортаби, а 15 записа Борислава Съйкова.

В третия си мач от групата "Марица" приема френския "Пари Сен Клу" (Париж) на 7 януари отново в "Колодрума".