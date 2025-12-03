"Барса" обърна 3:1 "Атлетико" на "Ноу Камп"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският шампион "Барселона" обърна до 3:1 на "Ноу Камп" "Атлетико" (Мадрид) в изтеглен от 19-и кръг на Примера дивисион.

Алехандро Баена откри резултата за „дюшекчиите" в 19-ата мин.

Капитанът на домакините Рафиня изравни в 26-ата мин, а Роберт Левандовски пропусна дузпа за домакините 10 мин по-късно.

Дани Олмо (65) и Феран Торес (90+6) оформиха крайния резултат.

След този успех "Барса" си осигури оставане на върха в класирането с 37 точки, следван от "Реал" с 33 и мач по-малко, който е в сряда срещу "Атлетик" (Билбао).

Мачовете от 19-ия кръг са през януари, но тогава изброените 4 отбора ще спорят за суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.

Загубата пък означаваше, че вече над 13 г., откакто е начело на "Атлетико" Диего Симеоне продължава да е без шампионатна победа на „Ноу Камп".