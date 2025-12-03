От 5:1 "Сити" удържа 5:4 в Лондон, Холанд с гол №100 във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голово шоу, съчетано с попадения №100 на норвежкия терминатор на "Манчестър Сити" Ерлинг Браут Фоланд в английската Висша лига, се разигра на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон.

Там гражданите поведоха с 5:1 и успяха да устискат победата въпреки напъна на домакините, довел резултата до 5:4.

В срещата от 14-ия кръг Холанд откри резултат в 17-ата мин. Тижани Райндерс (37) и Фил Фодън (44) направиха 3:0 за "Сити".

Емил Смит Роу намали изоставането на "Фулъм" точно преди почивката.

Пак Фодън (48) и Сандер Берге (55-автогол) направиха резултата 5:1.

Домакините обаче чрез Алекс Айоби (52) и Самуел Чуквуезе (72, 78) притиснаха здраво гостите. Голеадата обаче спря дотук.

Така "Сити" се приближи на 2 точки от лидера "Арсенал", който обаче е с мач по-малко.

"Фулъм" е 15-и със 17 т.

Иначе Холанд успя за 111 мача да стигне 100 гола в най-силното първенство в света.

Така той счупи рекорда на Алън Шиърър, достигнал тази кота за 124 срещи.