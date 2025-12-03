ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отборни заповеди в “Макларън” за финала?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21834173 www.24chasa.bg

Рекордьорът Вени Антов си отмъсти на шампиона "Тур"

1724
Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

Волейболният ни национал Венислав Антов и неговият "Туркоан" си отмъстиха на френския шампион "Тур" със сладка победа.

В среща от 9-ия кръг 21-годишният диагонал, световен вицешампион от Филипините 2025, и съотборниците му се наложиха у дома с 3:2 (16:25, 25:21, 25:17 23:25, 15:13) над първенеца.

След рекордните за елита на Франция 45 точки срещу „Шомон" в миналия кръг сега Вени стана най-резултатен със „скромните" на този фон 27 (1 ас, 1 блок) и бе обявен за MVP.

Успехът над "Тур" дойде, след като "Туркоан" драматично падна 2:3 от негопвъв финала за Суперкупата на Франция, а след това и бе отстранен в турнира за купата.

С успеха „Туркоан" измести от второто място именно „Тур", като има 8 победи, 1 загуба и 21 точки. Лидер с 8/1/22 е „Монпелие". На третата позиция „Тур" е със 7/2/21.

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома