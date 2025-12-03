Отборни заповеди в “Макларън” за финала?

В “Макларън” може отново да прибегнат до отборни заповеди, за да не допуснат провал и да се разминат със световната титла и при пилотите във Формула 1.

Сезонът завършва в неделя в Абу Даби, а Ландо Норис води с 12 т. пред четирикратния шампион Макс Верстапен. Другият от “Макларън” - Оскар Пиастри, е трети на 16 т.

Шефът на отбора Андреа Стела заяви, че няма да нарежда от бокса какво да правят британецът и астралиецът. Самият факт, че ще има разговор по тази тема, означава, че може и да се стигне до инструкции при неблагоприятно развитие на нещата за “Макларън”.

От “Ред Бул” официално обявиха, че Исак Аджар (Фр) ще е съотборник на Верстапен следващия сезон. Юки Цунода (Яп) става резерва, тъй като за “Рейсинг Булс” ще карат Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад (от Формула 2).

