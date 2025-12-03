Григор Димитров в списък на полузабравени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров бе включен в списък, който не е повод за гордост.

Един от специализираните профили за тенис събра имена на играчи, които заради по-дълго отсъствие са полузабравени от феновете.

Бившият №3 в света 124 дни нямаше официален мач след “Уимбълдън”, тъй като в осминафинала с Яник Синер (Ит) скъса гръден мускул и му се наложи да претърпи операция. Завръщането бе на “Мастърс 1000” в Париж, където записа победа над Джовани Мпечи Перикар (Фр), но после се оттегли от двубоя с Данил Медведев (Рус) - вероятно за да не предизвика нови усложнения след възстановяването от контузията.

В споменатия списък са също Артюр Фис (Фр), неговият сънародник и ветеран Гаел Монфис, Хуберт Хуркач (Пол), Томи Пол (САЩ), Джордан Томпсън (Авл), Борна Чорич (Хърв) и Николас Джари от Чили.

