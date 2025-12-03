Българка все пак разведе Швайнщайгер

Бившата тенисистка Ана Иванович е подала молба за развод с Бастиан Швайнщайгер в районния съд в Мюнхен, съобщи “Билд”.

В основата е аферата на легендата на “Байерн” и националния отбор с българката Силва Капитанова, която стартира през 2024 г. и продължи повече от година, преди да бъде разкрита.

Според “Билд” всичко приключило, след като Швайнщайнгер заявил на Иванович, че иска повече свобода, докато тя била готова да му прости. Двамата имат 9-годишен брак и три деца, като най-малкият им син се роди през 2023 година, месеци преди да гръмне аферата със Силва.