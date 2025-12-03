ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан А...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21834213 www.24chasa.bg

Българка все пак разведе Швайнщайгер

7152
Ана Иванович иска и официално да се раздели с Бастиан Швайнщайгер. Снимка: туитър на "Байерн"

Бившата тенисистка Ана Иванович е подала молба за развод с Бастиан Швайнщайгер в районния съд в Мюнхен, съобщи “Билд”.

В основата е аферата на легендата на “Байерн” и националния отбор с българката Силва Капитанова, която стартира през 2024 г. и продължи повече от година, преди да бъде разкрита.

Според “Билд” всичко приключило, след като Швайнщайнгер заявил на Иванович, че иска повече свобода, докато тя била готова да му прости. Двамата имат 9-годишен брак и три деца, като най-малкият им син се роди през 2023 година, месеци преди да гръмне аферата със Силва.

Ана Иванович иска и официално да се раздели с Бастиан Швайнщайгер. Снимка: туитър на "Байерн"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома