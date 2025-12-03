Олмо от "Барса" аут до края на годината

Полузащитникът на "Барселона" Даниел Олмо ще отсъства от терените около три седмици поради изкълчено рамо, съобщи пресслужбата на каталунския клуб.
Олмо получи контузия по време на домакинската победа с 3:1 над "Атлетико" (Мадрид) в 19-ия кръг на испанската Ла Лига и беше сменен в 66-ата минута. Той контузи рамото си, докато отбелязваше втория гол срещу Атлетико Мадрид. Испанецът се приземи на ръката си след удара и не можа да продължи мача.
Олмо ще пропусне мачовете от испанското първенство срещу "Бетис" в Севиля, с "Осасуна" у дома и "Виляреал" като гост, както и срещата от Шампионската лига с германския "Айнтрахт".
Този сезон испанецът е изиграл 17 мача за "Барселона" във всички турнири, в които е отбелязал четири гола и е дал две асистенции.